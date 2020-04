Korona atları da vurdu !..

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından atçılık sektörü de dip yapmış durumda. At Yarış atı sahibi genç iş insanı Ali Yıldırım hem bu sektöre neden girdiğini hem de virüsün atçılık dünyasını nasıl etkilediğini şu sözlerle ifade etti: Bolt Pilot ile başlayan çocukluk hayallerime 2010 yılında ilk kısrağımı alarak başladım ve sonrasında yavaş yavaş büyüyerek şimdilerde 10’dan fazla yarış atına sahip oldum.

BACASIZ ENDÜSTRİ

İngiltere’de yasayan birisi olarak orada atçılık alt yapısını yapmış birisiyim. Kimilerine göre atçılık bahis. Ama bizlere göre hayat biçimi. Kendi işlerimizden kaçmak istediğimiz zaman sığındığımız bir liman ve bir çok insanın da ekmek teknesi. Bu dev sektörden devlet yılda 3 milyar lira kazanıyor. Buna “Bacasız endüstri” desek daha doğru olur.

ATLAR CANLI VE BAKIMA İHTİYAÇLARI VAR…

Her şey sistemli bir şekilde devam ederken koronavirüs salgını ortaya çıktı. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli de yarışların iptal edildiğini duyurdu. Kuşkusuz sağlık her şeyin önünde tabii ki ama şunlar da unutulmamalı. Yarışlar iptal oldu diye dükkanıkapama ve evde kalma şansımız yok. Evet, jokey ya da at antrenman yapmayabilir. Ama bunun otçusu var, nalbandı var, seyisi var, haracısı var. Kısacası bu insanlar çalışmak zorunda. Çünkü canlı ile uğraşıyorlar ve bu atların bakıma da ihtiyaçları var.

BUNLAR OLABİLİRDİ…

Bu mevsimde dahi sadece açık olan 5 hipodromda 7000 yarış atı bulunuyor. Herkesin ortak bir önerisi ve çözümü Amerika’daki gibi olabilirdi. Yani atlar, jokeyler ve bakıcılar bulundukları şehirde kalabilir, yarışabilir, şehirlerarası dolaşım olmadan virüsün bulaşma ihtimali çok azalabilirdi. Ganyanlar iseonline oynanabilirdi. Futbolsuz ortamda hem sosyal ihtiyaç hem de devlete vergi olarak dönecek olan bu çark işlevsel halde devam edebilirdi.

ÖNCE SAĞLIK AMA BUNLAR DA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Ancak öyle bir noktadayız virüs dünyada 1 milyondan fazla insana bulaştı, 50 binden fazla insanı da öldürdü. Ülkemizde de rakamlar ne yazık ki artıyor ve Türkiye’de günlük ölüm sayısı üç haneli rakamlara yaklaşıyor. Bu salgının ne zaman duracağı ile ilgili bir emare de yok. Bir yandan insanların sağlığı, diğer yandan tam 200 bin ailenin ekmek yediği bir sektör var. Önce sağlık diyor ve devletimizin bu konuyu da gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.