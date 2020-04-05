Baturman’ın damadının testi pozitif çıktı

Kocaelispor’un eski futbolcu ve teknik adamlarından, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’da Teknik Direktör Bülent Baturman’ın damadı, aynı kulübün müdürü Osman Cömert’in kuzeni olan Mehmet Fatih Zer’in Covid19 testi pozitif çıktı.

ZER: KURALLARA UYUN !..

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olan Mehmet Fatih Zer’in genel durumunun iyi olduğu ve Zer ile ilgili karantina şartlarına başlandığı öğrenildi. 2013 yılında Burcu Hanım ile evlenen Fatih Zer’in iki çocuğu bulunuyor. Zer verdiği bilgide “Bilindiği üzere ülkemizi ve dünyamızı etkileyen salgından ben de nasibimi aldım. Şu anda hastanedeyim rutin tedaviyi almaktayım ve durumum iyi. Bu süreçte arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Sizler de evde kalın ve devletimiz almış olduğu diğer kurallara lütfen uyun” dedi.