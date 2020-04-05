Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:10 TSİ- Spor G: Bugün 14:14 TSİ

Baturman’ın damadının testi pozitif çıktı

Belediye Derincespor’da Teknik Direktör Bülent Baturman’ın damadı, olan Mehmet Fatih Zer’in Covid19 testi pozitif çıktı.
mask

Kocaelispor’un eski futbolcu ve teknik adamlarından, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’da Teknik Direktör Bülent Baturman’ın damadı, aynı kulübün müdürü Osman Cömert’in kuzeni olan Mehmet Fatih Zer’in Covid19 testi pozitif çıktı.

ZER: KURALLARA UYUN !..

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olan Mehmet Fatih Zer’in genel durumunun iyi olduğu ve Zer ile ilgili karantina şartlarına başlandığı öğrenildi. 2013 yılında Burcu Hanım ile evlenen Fatih Zer’in iki çocuğu bulunuyor. Zer verdiği bilgide “Bilindiği üzere ülkemizi ve dünyamızı etkileyen salgından ben de nasibimi aldım. Şu anda hastanedeyim rutin tedaviyi almaktayım ve durumum iyi. Bu süreçte arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Sizler de evde kalın ve devletimiz almış olduğu diğer kurallara lütfen uyun” dedi.

Bugün 14:10 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASKF’den önemli duyuru mask
KASKF’den önemli duyuru
Gençlik spor seferber oldu mask
Gençlik spor seferber oldu
20 yaş altındakiler evde kaldı! mask
20 yaş altındakiler evde kaldı!
Alt yapı hocalarının maaşları bekliyor mask
Alt yapı hocalarının maaşları bekliyor
Hakan Arıkan formaya hasret mask
Hakan Arıkan formaya hasret
Futbolculardan ırkçı öneriye sert tepki mask
Futbolculardan ırkçı öneriye sert tepki
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL