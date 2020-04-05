Kocaelispor’un alt yapısında son derece verimli bir çalışma söz konusu. 15,16 ve 17 yaş grupları bölgesel gelişim liglerinde lider, Elit B takımı ise beşinci sırada bulunuyor. Alt yapı teknik ekibi bu kadar önemli işlere imza atarken emeklerinin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Acaba alt yapı teknik ekibi personel yerine geçmiyor mu?
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Alt yapı hocalarının maaşları bekliyor
Kocaelispor’da maaş krizi ile ilgili bir gelişme yaşanmış personelin 50 gün biriken maaşların 1 ayı ödenmişti. Ancak Yeşil Siyahlılarda cefakar alt yapı antrenörlerinin maaşlarının henüz yatmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz