Alt yapı hocalarının maaşları bekliyor

Kocaelispor’un alt yapısında son derece verimli bir çalışma söz konusu. 15,16 ve 17 yaş grupları bölgesel gelişim liglerinde lider, Elit B takımı ise beşinci sırada bulunuyor. Alt yapı teknik ekibi bu kadar önemli işlere imza atarken emeklerinin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Acaba alt yapı teknik ekibi personel yerine geçmiyor mu?