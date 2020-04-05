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Doğa Koleji mucitleri ABD'de yarışacak

Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü ortaokul öğrencilerinden oluşan FLL takımı Teach Lab, ortak kullanım alanlarındaki spor aletlerini özel gereksinimli bireylerin de kullanabileceği şekilde yeniden tasarladı. Türkiye finallerine kalan 42 robotik takımı arasından seçilen ekip,Türkiye’yi ABD’de temsil edecek.
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Topluma yararlı liderler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen ve çocukların geliştirdikleri yenilikçi projelerle gerçek dünyadaki sorunlara ilişkin çözümler üretmeye teşvik eden FIRST LEGO League Global Innovation Award’ın Türkiye Finalleri tamamlandı. Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü ortaokul öğrencilerinden oluşan Doğa FLL takımı Teach Lab, toplumun tüm üyelerinin ortak kullanım alanları olan sosyal tesisler ve spor salonlarının imkanlarından daha çok yararlanması için kolları sıvadı. Projeleriyle Türkiye finallerine kalan 42 robotik takımı arasından seçilen Doğa öğrencileri, ABD’de gerçekleşecek final yarışına katılmaya hak kazandı.

SPOR ALETLERİNİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER DE KULLANABİLECEK

Öğrenciler tarafından yapılan araştırmaya göre, sadece özel gereksinimli bireylere hitap eden spor alanlarının, bireylerin psikolojilerini olumsuz etkileyebildiği de değerlendirildi. Proje kapsamında, park, sosyal tesis, spor salonu gibi ortak kullanım alanlarındaki spor aletlerini, robotik ve yazılım desteğiyle özel gereksinimli bireylerin de kullanabileceği şekilde yeniden tasarlayan öğrenciler, spor aletlerinin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan tüm bireyler tarafından kullanılabilir şekilde olması için harekete geçti. Kişinin fiziksel özelliklerine göre ayarlanabilir şekilde olan spor aletlerinin kontrol ve yönlendirmelerinin mobil uygulama üzerinden yapılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’DEKİ 5 TAKIMDAN BİRİ

Bilim Kahramanları Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, Doğa Koleji İncek Kampüsü ortaokul öğrencileri Zeynep Balcı, Asude Uyaroğlu, Barkın Fil, Fatma Aslı Yarımdağ, Ata Renkmen, Yağız Ali Toprak, Rüzgâr Bilge Yılmaz, Elif Gözübüyük ve Can Ender Yarkaya’dan oluşan FLL takımı Teach Lab, yarışmanın Türkiye ayağında toplam 650 robotik takım ile yarışarak, finale kalan 5 takımdan biri oldu. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni İbrahim Sünger’in mentörlüğünde projelerini geliştiren öğrenciler, dünyaya önemli değerler katma potansiyeline sahip özgün projelerini, uluslararası platforma taşıyarak bilişim teknolojileri dünyasında ses getirmeyi hedefliyor.

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