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20 yaş altındakiler evde kaldı!

Kocaelispor’da 20 yaş altındakiler evde kaldı. Bu sezon kadrosunu gençlerle de destekleyen teknik adam Selahaddin Dinçel’in 20 yaş altındaki futbolcuları, en az 15 gün sokağa çıkamayacak
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Yeşil Siyahlı takımda 18’lik milli futbolcumuz Gökdeniz başta olmak üzere 19’luklar Bedirhan, Kerem Yıldırım, Doğukan, Onur, Abdullah, Mutlu 19 yaşında olarak yaş haddine takıldıkları için evden dışarı adım atamıyorlar. Haşqim Sarman ise sadece 16 yaşında takımda yer almış biri olarak, evde online derslerine devam ediyor ve vaktini mecburen evde geçiriyor. İşte Kocaelispor A takımında yer alan 20 yaş altı futbolcular…

İSİM                    YAŞ

Bedirhan                     19

Gökdeniz                    18

Haşim Sarman           16

Doğukan                     19

Onur                           19

Abdullah Berk            19

Kerem Yıldırım          19

Mutlu                         19

Bugün 14:15 TSİ - Spor

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