20 yaş altındakiler evde kaldı!

Yeşil Siyahlı takımda 18’lik milli futbolcumuz Gökdeniz başta olmak üzere 19’luklar Bedirhan, Kerem Yıldırım, Doğukan, Onur, Abdullah, Mutlu 19 yaşında olarak yaş haddine takıldıkları için evden dışarı adım atamıyorlar. Haşqim Sarman ise sadece 16 yaşında takımda yer almış biri olarak, evde online derslerine devam ediyor ve vaktini mecburen evde geçiriyor. İşte Kocaelispor A takımında yer alan 20 yaş altı futbolcular…
İSİM YAŞ
Bedirhan 19
Gökdeniz 18
Haşim Sarman 16
Doğukan 19
Onur 19
Abdullah Berk 19
Kerem Yıldırım 19
Mutlu 19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz