20 yaş altındakiler evde kaldı!

Yeşil Siyahlı takımda 18’lik milli futbolcumuz Gökdeniz başta olmak üzere 19’luklar Bedirhan, Kerem Yıldırım, Doğukan, Onur, Abdullah, Mutlu 19 yaşında olarak yaş haddine takıldıkları için evden dışarı adım atamıyorlar. Haşqim Sarman ise sadece 16 yaşında takımda yer almış biri olarak, evde online derslerine devam ediyor ve vaktini mecburen evde geçiriyor. İşte Kocaelispor A takımında yer alan 20 yaş altı futbolcular…

İSİM YAŞ

Bedirhan 19

Gökdeniz 18

Haşim Sarman 16

Doğukan 19

Onur 19

Abdullah Berk 19

Kerem Yıldırım 19

Mutlu 19