Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs ile mücadelede seferber oldu. Gençlik merkezleri bol bol maske üretirken, yurtlarda kalan karantina altındaki vatandaşlara da tam destek oluyor. Körfez Gençlik Merkezi de bunlardan sadece biri. “Evde de olsak, işte de olsak sağlık çalışanlarımızın yanındayız” sloganıyla üretime devam eden çalışanlar ve üyeler, sürekli üretim sağlıyor.
Bugün 14:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:18 TSİ
Gençlik spor seferber oldu
Gençlik merkezleri hem maske üretti hem de karantina altındaki vatandaşlara destek oldu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz