Gençlik spor seferber oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs ile mücadelede seferber oldu. Gençlik merkezleri bol bol maske üretirken, yurtlarda kalan karantina altındaki vatandaşlara da tam destek oluyor. Körfez Gençlik Merkezi de bunlardan sadece biri. “Evde de olsak, işte de olsak sağlık çalışanlarımızın yanındayız” sloganıyla üretime devam eden çalışanlar ve üyeler, sürekli üretim sağlıyor.