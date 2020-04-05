Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) yönetimi yazılı bir açıklama yaparak, koronavirüsle ilgili gelen erteleme kararını duyurdu. Açıklamada “Dernek yöneticilerimizin dikkatine! Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında, dernek genel kurul ve diğer toplantıları geçici olarak ertelenmişti. Yine dernekler tarafından idareye verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin süreleri 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir. Bilgilerinize sunulur. Evinizde, Sağlıklı Kalın” dendi.
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KASKF’den önemli duyuru
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) yönetimi yazılı bir açıklama yaparak, koronavirüsle ilgili gelen erteleme kararını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz