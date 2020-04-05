Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:55 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:56 TSİ

“Koronadan daha tehlikeli bir virüs var: Siyonizm”

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Öner, “Dünyada koronavirüsten daha tehlikeli bir virüs var ki o da Siyonizm” dedi
mask

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Öner, telekonferans sistemi ile yaptığı haftalık ilçe toplantısı sonucunda yazılı açıklama yaptı. Öner, öncelikle virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, hastalara da acil şifalar diledi. Öner, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak bu musibetin üstesinden elbirliğiyle geleceğiz. Bugün dünyayı etkisi altına alan koranavirüs var; lakin dünya siyonizmikoronavirüsten daha tehlikelidir. Dünya siyonizmi 21. yüzyılda dünya insanlığını yeni sisteme geçirmeye zorluyor” dedi.

“ACIMASIZ PLANLARI BAŞLARINA ÇALINACAK”

Devamında Öner, “Koronavirüs en çok nerelerde gözüktü Çin’in Vuhan kentinde bu kentin diğer adı laboratuarlar kentidir. En çok ölümler; İtalya’da neden? Katoliklerin merkezi. İran’da neden? Şianin merkezi kum kenti. Dünyada Sünnilerin hali ise ortada Kâbe, Mescid-i Nebevi, camiler kapalı cemaatler yasaklı. İnsanları bir virüsle korkutup, panikle yeni sisteme geçmeye mecbur ediyorlar. Cenab-ı Allah bunların acımasız planlarını başlarına çalacaktır” şeklinde konuştu.

Bugün 14:55 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
YRP Kartepe’den‘Askıda Ekmek Kampanyası’ mask
YRP Kartepe’den‘Askıda Ekmek Kampanyası’
“Koronadan daha tehlikeli bir virüs var: Siyonizm” mask
“Koronadan daha tehlikeli bir virüs var: Siyonizm”
Baro vesayetini ortadan kaldıracağız mask
Baro vesayetini ortadan kaldıracağız
“Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamazlar” mask
“Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamazlar”
Ellibeş: “Milletimizin her ferdini yaşatmak için mücadele ediliyor” mask
Ellibeş: “Milletimizin her ferdini yaşatmak için mücadele ediliyor”
Gürsu: Davan emin ellerdedir Başbuğ'um mask
Gürsu: Davan emin ellerdedir Başbuğ'um
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL