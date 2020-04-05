“Koronadan daha tehlikeli bir virüs var: Siyonizm”

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Öner, telekonferans sistemi ile yaptığı haftalık ilçe toplantısı sonucunda yazılı açıklama yaptı. Öner, öncelikle virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, hastalara da acil şifalar diledi. Öner, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak bu musibetin üstesinden elbirliğiyle geleceğiz. Bugün dünyayı etkisi altına alan koranavirüs var; lakin dünya siyonizmikoronavirüsten daha tehlikelidir. Dünya siyonizmi 21. yüzyılda dünya insanlığını yeni sisteme geçirmeye zorluyor” dedi.

“ACIMASIZ PLANLARI BAŞLARINA ÇALINACAK”

Devamında Öner, “Koronavirüs en çok nerelerde gözüktü Çin’in Vuhan kentinde bu kentin diğer adı laboratuarlar kentidir. En çok ölümler; İtalya’da neden? Katoliklerin merkezi. İran’da neden? Şianin merkezi kum kenti. Dünyada Sünnilerin hali ise ortada Kâbe, Mescid-i Nebevi, camiler kapalı cemaatler yasaklı. İnsanları bir virüsle korkutup, panikle yeni sisteme geçmeye mecbur ediyorlar. Cenab-ı Allah bunların acımasız planlarını başlarına çalacaktır” şeklinde konuştu.