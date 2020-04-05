YRP Kartepe’den‘Askıda Ekmek Kampanyası’

Yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Teşkilatı, Covid-19 virüsüne karşı yapılan #evdekal çağrısına uyarak evde kaldıklarını belirtti. Açıklama yayınlayan Kartepe İlçe Teşkilatı, “Ülkemizin bu zorlu günleri de hep birlikte, el ele, dayanışma, birlik ve beraberlikle atlatacağını biliyoruz. Biz de bu süreçte teşkilat olarak çalışmalarımızı, tedbirlerimizi bırakmadan, uyarıları göze alarak sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda Kartepe’dekimahallelerde "Askıda Ekmek Kampanyası" başlatmış, böylece bu süreçte ihtiyaç sahiplerine destek olma yönünde adım atmış bulunmaktayız” dedi.

“ÇAĞRIYA UYALIM”

İlçe Teşkilatı, “Ayrıca Gençlik Kollarımızın başlattığı çalışma doğrultusunda ilçemizdeki 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımız aranarak onların ihtiyaçları sorulmuş, ihtiyacı olanın ihtiyacı giderilmiş ve hepsine moral verilmiş, istedikleri zaman arayabilecekleri her zaman yanında olacak bir YRP Gençliği olduğu dile getirilmiştir. Son olarak bu zorlu süreçte bütün vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, sağlıklı bir şekilde tez vakitte bugünlerin aşılması için #evdekal çağrısına uyulmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.