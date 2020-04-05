Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor

Koronavirüsle mücadele çalışmaları yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de tüm hızıyla devam ediyor. Derince Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerinin sahada gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarının dışında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sık sık işyerlerinde denetlemelerde bulunuyor. Belediye ekipleri ayrıca ilçelerde kurulan halk pazarlarının temizliğine büyük önem vererek, pazar alanlarında el dezenfektan masaları kurup vatandaşlara ve esnaflara hijyen konusunda yardımcı oluyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez ilçede faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret ederek koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak dezenfektan jelleri dağıttı.