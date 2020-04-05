Koronavirüsle mücadele çalışmaları yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de tüm hızıyla devam ediyor. Derince Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerinin sahada gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarının dışında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sık sık işyerlerinde denetlemelerde bulunuyor. Belediye ekipleri ayrıca ilçelerde kurulan halk pazarlarının temizliğine büyük önem vererek, pazar alanlarında el dezenfektan masaları kurup vatandaşlara ve esnaflara hijyen konusunda yardımcı oluyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez ilçede faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret ederek koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak dezenfektan jelleri dağıttı.
Bugün 14:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor
Derince Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan esnafları tek tek ziyaret edip dezenfektan dağıtarak bilgilendirmede bulunuyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz