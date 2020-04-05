Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var

“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Bulut İşhanı’nda hizmet veren Oğuz Büfe’nin sahibi Adnan Oğuz… 46 yaşındaki Oğuz, önemli açıklamalarda bulundu. “20 yıldır büfecilik yapıyoruz” diyen Oğuz, “İşlerimiz kötü, buna bağlı olarak, keyiflerimiz de kötü. Büfemizde İzmit’in sembolü olan pişmaniye satışı da yapıyoruz. Ancak pişmaniye satışları da ne yazık ki her geçen gün düşüyor.

PİŞMANİYE ÇARŞISI

Vatandaşın alım gücü iyice azaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizim asıl yerimiz olan Halkevi meydanında yapmayı düşündüğü Pişmaniye Çarşısı’nı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir an önce eski yerimize geçip, işlerimizi arttırmayı planlıyoruz ”dedi.

YEREL GAZETELER

Oğuz, “Yerel gazeteleri her gün takip ediyorum. Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyaya sahip olduğunu düşünüyorum. Kentte yaşayan vatandaşlar gibi devletin de yerel gazetelere desteklemesi gerektiğini vurgulamak isterim” ifadelerinde bulundu.