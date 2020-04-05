Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:58 TSİ- Gündem G: Bugün 15:00 TSİ

Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Bulut İşhanı’nda hizmet veren Oğuz Büfe’nin sahibi Adnan Oğuz, “Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyaya sahip olduğunu düşünüyorum” dedi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Bulut İşhanı’nda hizmet veren Oğuz Büfe’nin sahibi Adnan Oğuz… 46 yaşındaki Oğuz, önemli açıklamalarda bulundu. “20 yıldır büfecilik yapıyoruz” diyen Oğuz, “İşlerimiz kötü, buna bağlı olarak, keyiflerimiz de kötü. Büfemizde İzmit’in sembolü olan pişmaniye satışı da yapıyoruz. Ancak pişmaniye satışları da ne yazık ki her geçen gün düşüyor.

PİŞMANİYE ÇARŞISI

Vatandaşın alım gücü iyice azaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizim asıl yerimiz olan Halkevi meydanında yapmayı düşündüğü Pişmaniye Çarşısı’nı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir an önce eski yerimize geçip, işlerimizi arttırmayı planlıyoruz ”dedi. 

YEREL GAZETELER

Oğuz, “Yerel gazeteleri her gün takip ediyorum. Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyaya sahip olduğunu düşünüyorum. Kentte yaşayan vatandaşlar gibi devletin de yerel gazetelere desteklemesi gerektiğini vurgulamak isterim” ifadelerinde bulundu.

Bugün 14:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor mask
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske mask
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış mask
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var mask
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor mask
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL