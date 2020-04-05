Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış

Gölcüklü öğretmenler takdir toplayan bir davranışa imza attı. Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı MTAL, Moda Tasarımı Teknolojileri alan öğretmenleri Gölcük Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve Gölcük Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri ile birlikte ürettikleri maskeleri Gölcüklü öğretmenler yaptıkları maskeleri askerlere teslim etti.

1000’İ ALAY KOMUTANLIĞINA, 200’Ü JANDARMAYA”

Yapılan açıklamada, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sağladığı kumaş desteği ile başta okulumuz Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojileri alan öğretmenleri, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticileri ve Gölcük Mesleki Eğitim Merkezi öğretmeni ile el ele vererek üretilen maskeler İl Jandarma Alay Komutanlığına 1000 adet, İlçe Jandarma Komutanlığı’na 200 adet ücretsiz teslim edilmiştir” dedi.