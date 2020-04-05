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Cinayet zanlısı oto tamirci ile kardeşi adliyede

Başiskele'de oto tamirhanesinde tartıştığı husumetlisi Hızır Akgün'ü (34) pompalı tüfekle vurarak öldüren E.İ. (44) ve kardeşi E.İ. adliyeye sevk edildi. 

Demirören Haber Ajansı
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Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Hızır Akgün, E.İ.'nin dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hızır Akgün tabancasını E.İ.'ye doğrulttu. Bunun üzerine tamirhanede bulunan pompalı tüfeği alan E.İ., Hızır Akgün'ü bacağından ve göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hızır Akgün'ü Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hızır Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  

Polis ekipleri, Hızır Akgün'ü vuran E.İ. ve ona yardım eden kardeşi E.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kardeş emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

Bugün 15:02 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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