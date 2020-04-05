Cinayet zanlısı oto tamirci ile kardeşi adliyede

Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Hızır Akgün, E.İ.'nin dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hızır Akgün tabancasını E.İ.'ye doğrulttu. Bunun üzerine tamirhanede bulunan pompalı tüfeği alan E.İ., Hızır Akgün'ü bacağından ve göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hızır Akgün'ü Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hızır Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, Hızır Akgün'ü vuran E.İ. ve ona yardım eden kardeşi E.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kardeş emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz