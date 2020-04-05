Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Başkan Hürriyet’in mesajında şu ifadeler yer aldı; “Adaletin uygulanması, birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlarımız, çağdaş hukuk sisteminin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Vatandaş ile devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmakta olan avukatlık mesleği, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.

Yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasinin de olamayacağını bilmek gerekmektedir. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ülküsünü egemen kılma yolunda yıllardır verdikleri mücadele için meslektaşlarımı tebrik ediyor, mesleklerini esenlikle icra edecekleri bir gelecek dileyerek, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

Saygılarımla”