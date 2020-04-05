Başkan Hürriyet’in mesajında şu ifadeler yer aldı; “Adaletin uygulanması, birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlarımız, çağdaş hukuk sisteminin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Vatandaş ile devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmakta olan avukatlık mesleği, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.
Yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasinin de olamayacağını bilmek gerekmektedir. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ülküsünü egemen kılma yolunda yıllardır verdikleri mücadele için meslektaşlarımı tebrik ediyor, mesleklerini esenlikle icra edecekleri bir gelecek dileyerek, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.
Saygılarımla”
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Hürriyet’in mesajında şu ifadeler yer aldı; “Adaletin uygulanması, birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlarımız, çağdaş hukuk sisteminin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Vatandaş ile devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmakta olan avukatlık mesleği, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz