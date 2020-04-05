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O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı!

Gebze’de bulunan Sarkuysan fabrikasında pozitif vaka sayısı 7’ye çıktı
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Sarkuysan’da örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, son yapılan testlerin ardından fabrikadaki pozitif vaka sayısı 2 kişi artarak 7’ye yükseldiğini bildirdi. “Sağlık müdürlüğü işçi arkadaşlarımızı arayarak 14 günlük evde kalma süresine riayet etmeleri ve evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Maalesef sayı artıyor. Şu an için pozitif test sayımız 7. Umarız yayılmaz, evdeki arkadaşlarımız izole olarak yaşamlarını sürdürür. Onların da evlerinde aileleri yakınları var. Yapılması geren herkesin testten geçirilmesi, ücretli izin verilmesi” dedi. İller arası geçişi kapatan hükümetin, geçişi işçilere serbest bırakmasına tepki gösteren Çiftçi, işçilerin sağlığını hiçe sayıldığını, işletmelerde üretimin durdurulması gerektiğini dile getirdi. (Evrensel)

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