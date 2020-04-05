Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:41 TSİ- Eğitim G: Bugün 15:44 TSİ

Seymen Koleji öğrencilerinin FENBEG sınav başarısı

Özel Seymen Eğitim Kurumları öğrencileri FENBEG uygulamasında büyük başarı gösterdi
mask

Öğrencilerin birer yaratıcı problem çözücü olmalarını sağlamak amacıyla katıldıkları FENBEG uygulaması fen okur yazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve Fen Bilimleri dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır.

TÜM ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Açıklanan sınav sonuçlarının ardından Seymen Koleji İdarecileri, Mart ayı başında uygulanan ve Fen okuryazarlığını ölçmek amacıyla üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ulusal düzeydeki FENBEG sınav sonuçlarına göre; %5 lik dilimde bulunan 4/F sınıfından Umut Ata Gürgün ve  %4 lük dilimde 7/C sınıfından Arda Bulut’u göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ederken katılım gösteren tüm öğrencileri de tebrik etti.

Bugün 15:41 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kale Okulları online eğitimde güven veriyor mask
Kale Okulları online eğitimde güven veriyor
Akademi Lise’de online deneme sınavları mask
Akademi Lise’de online deneme sınavları
‘Corona’ nedeniyle başvuruları MEB yapacak mask
‘Corona’ nedeniyle başvuruları MEB yapacak
Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimlere başlıyor mask
Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimlere başlıyor
YÖK duyurdu bahar dönemini dondurabilirsiniz mask
YÖK duyurdu bahar dönemini dondurabilirsiniz
Kids Anaokulu miniklerinin uzaktan eğitimi eğlenceli geçiyor mask
Kids Anaokulu miniklerinin uzaktan eğitimi eğlenceli geçiyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL