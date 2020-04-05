Seymen Koleji öğrencilerinin FENBEG sınav başarısı

Öğrencilerin birer yaratıcı problem çözücü olmalarını sağlamak amacıyla katıldıkları FENBEG uygulaması fen okur yazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve Fen Bilimleri dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır.

TÜM ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Açıklanan sınav sonuçlarının ardından Seymen Koleji İdarecileri, Mart ayı başında uygulanan ve Fen okuryazarlığını ölçmek amacıyla üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ulusal düzeydeki FENBEG sınav sonuçlarına göre; %5 lik dilimde bulunan 4/F sınıfından Umut Ata Gürgün ve %4 lük dilimde 7/C sınıfından Arda Bulut’u göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ederken katılım gösteren tüm öğrencileri de tebrik etti.