22 yaşında koronadan hayatını kaybetti

Korona virüs salgını Türkiye’de yayılmaya devam ederken bir kişi daha hayatını kaybetti. Anadolu Efes taraftarı 22 yaşındaki Seyfullah Yılmaz, korona virüsle mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Anadolu Efes kulübü, Twitter hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Taraftarlarımızdan Seyfullah Yılmaz’ın Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik... Covid-19 sebebiyle tedavi gören herkese acil şifa, başta Seyfullah olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz.”