Korona virüs salgını Türkiye’de yayılmaya devam ederken bir kişi daha hayatını kaybetti. Anadolu Efes taraftarı 22 yaşındaki Seyfullah Yılmaz, korona virüsle mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Anadolu Efes kulübü, Twitter hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Taraftarlarımızdan Seyfullah Yılmaz’ın Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik... Covid-19 sebebiyle tedavi gören herkese acil şifa, başta Seyfullah olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz.”
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22 yaşında koronadan hayatını kaybetti
Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz 22 yaşında korona virüsten hayatını kaybetti. Anadolu Efes kulübü, hayatını kaybeden Yılmaz için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz