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Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor

Dilovası Belediyesi korona virüsle mücadele ederken, projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
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Dilovası Belediyesi, ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde korona virüsle mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan da projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda ilçe merkezinin kuşbakışı seyredilebileceği, kültürel ve sosyal anlamda vatandaşların vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedefleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde taahhüt ettiği Seyir Terası projesinin çalışmalarını başlattı.Dilovası’nın en güzel manzaralı yerlerinden olan Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Dilovası Kapalı Spor Salonu’nun alt kısmında ve TOKİ Kız Meslek Lisesi’nin yan tarafında bulunan 6 dönümlük alanı Dilovası Belediyesi’ne kazandıran Başkan Şayir, kazandırılan alana Dilovası’nın en güzel mekanlarından biri olacak seyir terasını kazandırmak için çalışmaları başlattı. Çalışmalarına başlanan 6 dönümlük alanda Osman Gazi Köprüsü manzaralı sosyal tesis ve kır düğün salonu yapılacak.

DİLOVASI'NA SEYİR TEPESİ 

Dilovası’na güzide bir mekân kazandıracaklarını belirten Başkan Şayir, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Dilovası Belediyesi olarak Korona virüsle mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan da projelerimizi aksatmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim beyannamemizde yer alan ve halkımıza söz verdiğimiz Seyir Terası projemiz için start verdik İnşallah, Halkımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği, Dilovası’na yakışır muhteşem köprü manzaralı sosyal tesisi ve kır düğün salonumuzu ilçemize kazandıracağız” dedi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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