Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:56 TSİ- Gündem G: Bugün 17:06 TSİ

Saatler süren su kesintisi isyan ettirdi!

Tavşantepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde arıza sebebi ile kesilen suların koronavirüs ile mücadele döneminde saatlerce gelmemesi vatandaşın tepkisine neden oldu
mask

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz Tavşantepe Mahallesi’nde yaşanan su kesintisinden isyan etti. Vatandaş, sabah saatlerinde başlayan su kesintisinin hala devam ettiğini, özellikle koronavirüs sebebi ile hijyene fazlaca dikkat edilmesi gereken günlerde yaşandığına dikkat çekti.

“ARIZA VAR”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığını, sorunun çözülmesi için İSU’yu aradığını ancak ‘arıza var’ cevabını aldığını dile getiren vatandaş saatlerdir mağduriyetlerinin giderilmediğini ifade ederek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Bugün 16:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor mask
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske mask
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış mask
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var mask
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor mask
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL