Saatler süren su kesintisi isyan ettirdi!

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz Tavşantepe Mahallesi’nde yaşanan su kesintisinden isyan etti. Vatandaş, sabah saatlerinde başlayan su kesintisinin hala devam ettiğini, özellikle koronavirüs sebebi ile hijyene fazlaca dikkat edilmesi gereken günlerde yaşandığına dikkat çekti.
“ARIZA VAR”
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığını, sorunun çözülmesi için İSU’yu aradığını ancak ‘arıza var’ cevabını aldığını dile getiren vatandaş saatlerdir mağduriyetlerinin giderilmediğini ifade ederek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz