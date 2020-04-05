Saatler süren su kesintisi isyan ettirdi!

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz Tavşantepe Mahallesi’nde yaşanan su kesintisinden isyan etti. Vatandaş, sabah saatlerinde başlayan su kesintisinin hala devam ettiğini, özellikle koronavirüs sebebi ile hijyene fazlaca dikkat edilmesi gereken günlerde yaşandığına dikkat çekti.

“ARIZA VAR”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığını, sorunun çözülmesi için İSU’yu aradığını ancak ‘arıza var’ cevabını aldığını dile getiren vatandaş saatlerdir mağduriyetlerinin giderilmediğini ifade ederek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.