İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerinde bulunan Müjde Sokak adresinde ikamet eden ve Kara’nın Kahvesi isimli iş yerinin işletmecisi Ramazan Yıldız’ın babası işçi emeklisi Ethem Yıldız (87) birkaç gün önce coronavirüs şüphesi ile Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Önceki gün rahatsızlanan eşi Meuze Yıldız (85) ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı bulunan Meuze Yıldız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

BARİYERLERLE KAPATILDI

Eşi Ethem Yıldız’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Meuze Yıldız’ın ölümü üzerine ikamet ettikleri Müjde Sokak polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Meuze Yıldız’ın ölümünün ardından aile bireylerine test yapıldığı öğrenilirken aile bireyleri ile temas halinde olanlara da test yapılacağı öğrenildi. Yaşamını yitiren Meuze Yıldız’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.