Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Müjde Sokak, sokakta yaşayan bir vatandaşta korona virüs tespit edilmesi sonrasında tedbir amacıyla karantinaya alındı. Sokağın giriş ve çıkışları, polis ekipleri tarafından barikatla kapatılırken, sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sokağın her iki girişinde polis ve mahalle bekçileri görevlendirildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Dün 18:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:29 TSİ
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı!
İzmit'te bulunan bir sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz