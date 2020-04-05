İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerinde bulunan Müjde Sokak adresinde ikamet eden ve Kara’nın Kahvesi isimli iş yerinin işletmecisi Ramazan Yıldız’ın babası işçi emeklisi Ethem Yıldız (87) birkaç gün önce coronavirüs şüphesi ile Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Önceki gün rahatsızlanan eşi Meuze Yıldız (85) ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı bulunan Meuze Yıldız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Meuze Yıldız’ın ölümü üzerine ikamet ettikleri Müjde Sokağın bir bölümü polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

UYARI LEVHASI ASILDI

Yıldız’ın ölümünün ardından aile bireylerine test yapıldığı öğrenilirken aile bireyleri ile temas halinde olanlara da test yapılacağı öğrenildi. Yaşamını yitiren Meuze Yıldız’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.Ölüm haberinin ardından Müjde Sokak, İzmit Kaymakamlığı tarafından polis ekiplerince demir korkuluklarla kapatılarak karantina altına alındı. Sokak, yaya ve araç trafiğine kapatılırken sokak girişindeki demir bariyerlere ise “Bu sokak 1593 sayılı Umumui Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.ve 72. Maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır” ibareli afiş asıldı.

İŞTEN ÇIKARTILMA KORKUSU YAŞIYORLAR

Müjde Sokağa yaklaşık 50 metre mesafedeki İsmail Dal Sokakta bulunan bir apartmandaki dairede ise aynı aileden 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu apartman da karantina altına alındı. İsmail Dal Sokağa giriş ve çıkışlar yapılabilirken apartman önünde polis ekipleri ve bekçiler vardiyalı olarak nöbet tutuyor. Karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan Müjde Sokak sakinleri ise işe gidip gelemedikleri için işten çıkartılma korkusu ile yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.