Dün 20:30 TSİ - Gündem

Koca açıkladı: Toplam vefat sayısı 574 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Koca, virüs nedeniyle bugün Türkiye'de 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Türkiye'deki toplam vefat sayısı 574'e, toplam vaka sayısı da 27 bin 69'a yükseldi.