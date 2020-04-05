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Dün 21:10 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:45 TSİ

Cinayet zanlısı tutuklandı

Başiskele Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesinde bulunan bir oto boya dükkanında pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan olayın faili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Hızır Akgün (34) isimli şahıs, daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu öğrenilen BaşiskeleVezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde bulunan bir oto boya dükkanı sahibi Ertekin İ. (44) isimli şahsın iş yerine gelmiş, burada çıkan tartışma sonucu Akgün, sağ diz üstünden pompalı tüfekle vurularak yaralanmıştı. Ağır yaralanan Akgün, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hızır Akgün’ün cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Akgün’ün cenazesinin 6 Nisan Pazartesi günü Körfez Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Ertekin İ. ile kardeşi Erdem İ.’nin Hızır Akgün ile aralarında geçmişe dayalı alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle tartıştıkları öne sürüldü.Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Erdem İ. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken olayın şüphelisi Ertekin İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün 21:10 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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