Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı Sokak üzerinde bulunan bir oto boya dükkanı sahibi E.İ. (44) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.A. (34) iş yerine geldi. H.A. ile E.İ. (44) ve E.İ. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında H.A. iddialara göre elindeki tabancayı E.İ.’ye (44) yöneltti. Kendisine yönelen silahı gören E.İ., iş yerindeki pompalı tüfekle H.A.’ya ateş ederek bacağından vurdu. Sağ diz üstünden yaralanan H.A. kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı H.A. ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili E.İ. (44) ve E.İ. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.