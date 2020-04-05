PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

PTT’nin online alışveriş sistemi ’ePttAVM’ üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ’ePttAVM’ üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
“AİLE ÜYELERİ İÇİNDE MASKE TEMİN EDİLEBİLECEK"
Açıklamada, “Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz