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PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Maske dağıtımı 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençleri kapsamıyor.