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PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Maske dağıtımı 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençleri kapsamıyor.
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PTT’nin online alışveriş sistemi ’ePttAVM’ üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ’ePttAVM’ üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

“AİLE ÜYELERİ İÇİNDE MASKE TEMİN EDİLEBİLECEK"

Açıklamada, “Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz” denildi.

Dün 21:13 TSİ İHA Ankara- Gündem

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