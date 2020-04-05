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Korona testi pozitif çıkınca intihar etti!

Fransa basını corona virüsü testi pozitif çıkan Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez'ın intihar ettiğini yazdı
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Fransa Ligue 1’de intihar şoku yaşanıyor… Corona virüsü testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan Reims kulübü doktoru 51 yaşındaki Bernard Gonzalez’ın intihar ettiği duyuruldu.

Fransız basınından Le Parisien’ın son dakika haberine göre; eşiyle birlikte evinde karantina altına alınan takım doktoru Bernard Gonzalez bir mektup bırakarak hayatına son verdi.

‘AKIL ALMAZ BİR DURUM’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, bu haberin ardından büyük bir şok yaşadığını belirterek, “Reims’in Ligue 1’e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. Ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Corona virüsünün kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Dün 22:58 TSİ - Dünya

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