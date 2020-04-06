Yüksel Başer hayatını kaybetti

Kocaeli Ticaret Odası Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Yüksel Başer vefat etti. Merhumun cenaze namazı Salı (yarın) öğle namazına müteakip Körfez Kirazlıyalı Camii’nde kılınacak namazın ardından Kirazlıyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mustafa Güner - MEKANIN CENNET OLSUN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.