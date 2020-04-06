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06 Nisan 2020- Gündem

İzmit Belediyesinden küçük esnafa destek

Koronavirüs nedeniyle yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Bakkallar Odasının koordinasyonunca belirlenen küçük esnaftan alacağı gıda kolilerini dağıtacak olan İzmit Belediyesi, böylece hem küçük esnafa hem de yardıma ihtiyacı olanlara can suyu olacak
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Koronavirüs’ün Türkiye’yi etkilediği ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürürken, virüsün etkisini en aza indirmek için İzmitlilere her anlamda destek olmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet şimdi de başlattığı yardım platformuyla hem virüs sebebiyle işleri istediği gibi gitmeyen küçük esnafa hem de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara aynı anda destek olacak. 


HEM KÜÇÜK ESNAFIMIZA HEM DE VATANDAŞIMIZA DESTEK OLACAĞIZ

Konuyla ilgili olarak Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük ile görüşen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, "Koronavirüs nedeniyle pek çok vatandaşımız ve esnafımız mağdur oldu. Vatandaşlarımız evden çıkamayınca, dükkan açmak zorunda olan esnaflarımız ise ekonomik sıkıntı yaşadı. Biz de kurduğumuz İzmit Belediyesi Yardım Platformu ile hem küçük esnafımıza hem de vatandaşlarımıza dokunmak istedik. Hazırladığımız destek kolilerini İzmit’te bulunan bakkal esnafımızdan sağlayacağız. Böylece kent esnafını da, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı desteklemiş olacağız. Bu konuda Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük ile görüştük ve alt yapımızı hazırladık" açıklamasında bulundu.

06 Nisan 2020 - Gündem

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