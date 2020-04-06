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Emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başlıyor

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bu hafta alacak. Corona salgınından dolayı emeklilerin bayram ikramiyelerini almak için ATM'ler önünde kalabalık oluşturabilme ihtimali endişe yaratıyor.

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İşte tahsis numaralarına göre bayram ikramiyelerinin yatırılacağı günler 12 milyon emeklinin 1000’er TL’lik Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak. İşte ikramiyelerin yatacağı tarihler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4b Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: 11 Nisan

4a SGK: Tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler gerçekleştirilecek. Buna göre; tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 olanlar yarın, tahsis numarasının son rakamı 20, 21, 22 olanlara 8 Nisan (çarşamba), tahsis numarasının son rakamı 23,24 olanlara 9 Nisan (perşembe), tahsis numarasının son rakamı 25 olanlara 10 Nisan’da emekli bayram ikramiyeleri yatırılacak.

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