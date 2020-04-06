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Emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başlıyor

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bu hafta alacak. Corona salgınından dolayı emeklilerin bayram ikramiyelerini almak için ATM'ler önünde kalabalık oluşturabilme ihtimali endişe yaratıyor.