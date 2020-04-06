Kartepe Şirinsulhiye mahalle muhtarı Ceyhun Gülser hayatını kaybetti. Kalp Krizi geçiren 43 yaşındaki Ceyhun Gülser hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar Ceyhun Gülser'in ölüm haberi Kartepe'yi adeta yasa boğdu.