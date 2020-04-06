Kartepe Şirinsulhiye mahalle muhtarı Ceyhun Gülser hayatını kaybetti. Kalp Krizi geçiren 43 yaşındaki Ceyhun Gülser hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar Ceyhun Gülser'in ölüm haberi Kartepe'yi adeta yasa boğdu.
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Muhtar Ceyhun Gülser hayatını kaybetti
Şirinsulhiye mahalle muhtarı Ceyhun Gülser kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Muhtar Ni̇hat Körf.bşkl - SEVGİLİ MESLEKTAŞIMA ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.İNŞALLAH.ALLAH KEDERLİ AİLESİNEDE SABIRLAR VERSİN.
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