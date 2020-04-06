Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:41 TSİ- Gündem G: Bugün 09:43 TSİ

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.
mask

Ücretsiz maske dağıtımına yapılan başvuruların yoğun olması sebebiyle 'PttAVM.com' internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Bugün 09:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmit Belediyesinden küçük esnafa destek mask
İzmit Belediyesinden küçük esnafa destek
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor mask
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Saatler süren su kesintisi isyan ettirdi! mask
Saatler süren su kesintisi isyan ettirdi!
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor mask
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske mask
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı! mask
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı!
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

GALERİ

Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL