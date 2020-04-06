Ücretsiz maske dağıtımına yapılan başvuruların yoğun olması sebebiyle 'PttAVM.com' internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
Bugün 09:41 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:43 TSİ
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz