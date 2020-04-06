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Kocaeli'de 151 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 151 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 151 firma personel arıyor.

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