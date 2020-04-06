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Terziler sağlık çalışanları için maske üretiyor

İzmit'te koronavirüs salgını nedeniyle azalan işlerinden dolayı dükkanlarını kapatan terziler, sağlık çalışanlarına koruyucu maske üretmek için bir araya geldi. Toplandıkları atölyede günde yaklaşık 10 bin koruyucu maske ürettiklerini söyleyen Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı, "Bu çağrıyı yaptığımız zaman kendi dikiş makinesiyle gelenler oldu. Bu bizi çok duygulandırdı" dedi.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’te hizmet veren terziler, koronavirüs salgınının başlamasının ardından azalan işlerinden dolayı dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı öncülüğünde bir araya gelen terziler, sağlık çalışanları için koruyucu maske üretmeye karar verdi. Oda başkanı Şaziye Kahramanlı’nın kendi atölyesinde toplanan terziler, aralarında belirledikleri mesailerle dönüşümlü olarak koruyucu maske üretiyor.  

Amaçlarının bu zorlu süreçte devlete katkı sunmak olduğunu belirten Kahrımanlı, "Koronavirüs haberlerini duyduğumuz andan itibaren kendi atölyemi kapalı tuttum. Evde izole kaldığım süre boyunca düşünme fırsatı buldum ve maske üretimine geçerek bir katkı sunmak istedim. Bunun üzerine bir WhatsApp grubu kurdum ve bu işi yapabilecek herkesi gruba ekledim. Terzi arkadaşlarımıza, ‘Müsait olan bir atölyeye dikiş makineleri ekleyip, bu işe başlamamız lazım dedim’ arkadaşlarımız da gönüllü oldular. Bu çağrıyı yaptığımız zaman dikiş makinesiyle gelenler oldu. Bu bizi çok duygulandırdı. Daha sonra iyi bir planlamayla üretime başladık. Finans kısmını ayarladık. Kocaeli Valiliği de dezenfekte kısmında yardımcı oldu ve böylece bu işe başladık" dedi. 

'DÜKKANLARINI KAPATIP BİZE DESTEK VERMEK İÇİN BURADA ÇALIŞIYORLAR' 

Günlük ortalama 10 bin maske ürettiklerini ifade eden Şaziye Kahrımanlı, şöyle konuştu: "Üretime ilk etapta 25 terzi ile başladık. Dönüşümlü olarak mesai yapıyoruz. Gelemeyenler olduğu zaman kurduğumuz grup üzerinden organize ederek yerlerine başkalarını buluyoruz. Üretim kısmında çalışanların tamamı kendi dükkanlarında çalışan terziler. Dükkanlarını kapatıp bize destek vermek için yaklaşık 10 gündür burada çalışıyorlar. 5 bin adet ile başladık, 2-3 gündür de 10 bin adet üretmeye başladık, sayıyı artırmayı planlıyoruz hedefimiz daha çok maske üretmek." 

MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ'

Evde boş oturmak yerine, burada maske dikerek katkı sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen 20 yıllık terzi Güner Özben, "Başkanımız bize böyle bir projeden bahsetti. Biz de bu projede olmak istedik. Steril bir ortam sağlandı, sağ olsunlar devlet büyüklerimiz de bize bu konuda destek oldular. Devletimize destek olmak, milletimize hizmet etmek adına buradayız. Çok mutluyuz, gururluyuz. Gün içinde oldukça fazla maske dikmeye çalışıyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yaptıklarımız devletimiz ve milletimiz için hayırlı olur. Bir an önce tüm dünya için bu koronavirüs krizinin bitmesini diliyoruz" diye konuştu. 

Bugün 09:49 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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