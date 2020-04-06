Akademi Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Uğur Tolun, yüksek tansiyon sebebiyle beyin kanaması geçirdi. Dün sabah saatlerinde meydana gelen beyin kanamasının ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Tolun'un yoğun bakımda tedavisi devam ederken durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Dr. Uğur Tolun yoğun bakımda!
Akademi Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Uğur Tolun, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz