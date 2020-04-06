Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:02 TSİ- Gündem G: Bugün 10:08 TSİ

Akşener'e koronavirüs testi yapıldı!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, evinde çalışan bir yardımcısının coronaya yakalandığını ardından kendisinin de test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi.
mask

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den corona virüs (Kovid-19) itirafı geldi. Akşener, "Evimde çalışan yardımcım koronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" dedi. Akşener, ilk corona virüs vakası açıklandığında Tekirdağ'daydı. Programını yarıda kesip Ankara'ya döndü. Salgın Türkiye'ye ulaştığından beri dikkatli davranan Akşener, uyku düzenini, beslenmesini değiştirdi. Görüşmelerinde teknolojiyi kullandı. Evden çıkması gerektiğinde ise 'sosyal mesafe' kuralını uyguladı.

"AĞIRLIKLI OLARAK EVDE KALIYORUM"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, "Ankara'ya döndüğümüzde de partideki sağlık kurulumuzun yönlendirmesiyle, ben ve yakın çalıştığım ekibime koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak evde kalıyorum" dedi.

"EVİMİZDEKİ YARDIMCI KOVID-19 BELİRTİLERİ GÖSTERDİ"

Akşener, şu şekilde devam etti: "Sosyal mesafe kurallarını uyguluyorum. Alışverişleri eşim yapıyor, o da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor. Yalnız birkaç gün önce bir olay yaşadık. Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif."

Bugün 10:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmit Belediyesinden küçük esnafa destek mask
İzmit Belediyesinden küçük esnafa destek
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor mask
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Saatler süren su kesintisi isyan ettirdi! mask
Saatler süren su kesintisi isyan ettirdi!
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor mask
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske mask
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı! mask
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı!
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

GALERİ

Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL