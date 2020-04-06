Bilgi Köprüsü Montessori’de eğitime online devam

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda uzaktan eğitim devam ediyor. Gün sporla başlayıp eğitici aktivitelerle zenginleşirken çocuklar eğlenerek öğrenmeyi sürdürüyor. Bu süreç, video konferans görüşmelerle daha keyifli ve kaliteli hale getiriliyor.

EVDE HAYAT VAR

Koronovirüs salgını nedeniyle Montessori Anaokulunda da eğitim uzaktan devam ediyor. Bu süreçte idari yönetim tarafından haftalık programlar belirleniyor, velilere aktarılıyor. Programın takibi online sağlanırken öğrenciler eğitici, eğlenceli aktivitelerle günlük eğitimlerini aksatmamış oluyor. İngilizce öğretmenleri, branş öğretmenleri video konferans görüşmeleriyle günlük akışı sağlarken uzaktan eğitim, ebeveynlerin çocukları ile kaliteli vakit geçirmesine de ayrıca fırsat tanıyor. Tüm öğretmenlerin öğrencileriyle birebir görüntülü görüşmeler sağlaması da yine çocukların hoşuna gidiyor. Öte yandan telekonferans sistemiyle çocuklar arkadaşlarıyla görüşme imkanı da buluyor, sosyalleşmesi sağlanıyor.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Kurum psikoloğu Simge Tekdoğan, sürecin dezavantajlarının yanında avantajları da olabileceğini belirterek, “Bu süreci kendimizi ve ailemizi keşfettiğimiz, yeteneklerimize ve hobilerimize vakit ayırabildiğimiz bir sürece çevirebiliriz. Bu dönemin psikolojik sağlamlıkla atlatılması mümkündür” dedi.

KORKMAZ: “ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK”

Öte yandan Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, uzaktan eğitim konusunda açıklama yaptı. Normal hayattan uzun bir ayrılık süreci yaşadıklarını ve bunun tahammül sınırlarını zorladığının farkında olduklarını belirterek, “Bütün çocuklarımızı bizler de çok özledik, okullarımız açıldığında tüm çocuklara söz veriyorum oyunlarla, şarkılarla, bol bol gezilerle bugünlerin acısını hep birlikte çıkaracağız” dedi. Velilere de seslenen Korkmaz, “Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları olarak siz değerli velilerimiz ve sevgili çocuklarımızın her zaman olduğu gibi yine yanındayız. Biraz daha sabır. Yapılan uyarılara harfiyen uyarak bu dönemi daha çabuk atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.