Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
06 Nisan 2020- Gündem

Benzine zam geliyor!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında pompa fiyatına yansıyacak şekilde 15 kuruş zam bekleniyor
mask

Petrol fiyatlarında son günlerde görülen artış, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığı bilgiye göre, benzinin litresinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam bekleniyor. Zam gelmesi durumunda pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. İstanbul’da 1 Nisan’da 5 TL’nin altına gerileyen benzinin litre fiyatı, akaryakıt bayileri ve ilçeler arasında fiyat farkları olsa da bugün itibarıyla 5,12 TL seviyesinde bulunuyor. Zammın gelmesi durumunda benzinin litresi İstanbul’da 5,27 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 5,43 TL’ye yükselecek.

06 Nisan 2020 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Başkan Hürriyet’ten Berat Kandili mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten Berat Kandili mesajı
Burcu Çetinkaya Berat Kandilini kutladı! mask
Burcu Çetinkaya Berat Kandilini kutladı!
MHP Kocaeli ne kadar topladı?  mask
MHP Kocaeli ne kadar topladı? 
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı mask
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
İnfaz teklifi bugün görüşülecek mask
İnfaz teklifi bugün görüşülecek
İSU Sanal Şube ile evde kalarak tüm işlemleri yapabilirsiniz mask
İSU Sanal Şube ile evde kalarak tüm işlemleri yapabilirsiniz
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı! mask
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı!

GALERİ

Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL