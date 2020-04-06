Benzine zam geliyor!

Petrol fiyatlarında son günlerde görülen artış, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığı bilgiye göre, benzinin litresinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam bekleniyor. Zam gelmesi durumunda pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. İstanbul’da 1 Nisan’da 5 TL’nin altına gerileyen benzinin litre fiyatı, akaryakıt bayileri ve ilçeler arasında fiyat farkları olsa da bugün itibarıyla 5,12 TL seviyesinde bulunuyor. Zammın gelmesi durumunda benzinin litresi İstanbul’da 5,27 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 5,43 TL’ye yükselecek.