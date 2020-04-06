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Kandıra'da da bir sokak karantinaya alındı

İstanbul’dan Kandıra'daki yazlığına gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine bir sokak karantinaya alındı
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İstanbul’da ikamet eden H.D. isimli vatandaş, bir süre önce Kandıra Karaağaç Dervişoğlu Sokak adresinde bulunan yazlığına geldi. Akciğer rahatsızlığı bulunan H.D.'nin bugün sabah saatlerinde ateşi yükseldi. Aile yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla şahıs önce M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da İzmit SEKA Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. H.D.'nin eşinin ve iki kızının ise Karaağaç’taki evlerinde koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantina altında alındı. Karaağaç Muhtarlığından yapılan açıklamaya göre Acılık Mahallesi Dervişoğlu Sokak'a giriş-çıkışlar koronavirüs şüphesi sebebiyle 15 gün süre ile yasaklandı.

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