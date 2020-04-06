3 bin 500 araç alev alev yandı

Florida’nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı’nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi. Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - Zannediyorum Amerikadan felaket haberleri duymaya yıl boyunca devam edeceğiz.
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