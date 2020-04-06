Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:48 TSİ- Gündem G: Bugün 12:05 TSİ

KOÜ’den koronavirüs ile ilgili güzel haber!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünya koronavirüs ile mücadelede geliştirilecek olan aşıyı beklerken Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, müjdeli bir haber verdi. Hülagü, iyileşen hastalardan serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Hülagü’nün tweeti şöyle: “06.04 2020 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda covit-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekibimize içtenlikle teşekkür ederim.”

Bugün 10:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hürriyet, meslektaşlarının gününü kutladı mask
Hürriyet, meslektaşlarının gününü kutladı
“Mahalleli bize sahip çıkıyor” mask
“Mahalleli bize sahip çıkıyor”
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek mask
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı mask
Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı
Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü mask
Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü
Kocaman'dan Berat Kandili mesajı mask
Kocaman'dan Berat Kandili mesajı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

GALERİ

Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL