Dünya koronavirüs ile mücadelede geliştirilecek olan aşıyı beklerken Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, müjdeli bir haber verdi. Hülagü, iyileşen hastalardan serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Hülagü’nün tweeti şöyle: “06.04 2020 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda covit-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekibimize içtenlikle teşekkür ederim.”
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KOÜ’den koronavirüs ile ilgili güzel haber!
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz