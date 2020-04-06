KOÜ’den koronavirüs ile ilgili güzel haber!

Dünya koronavirüs ile mücadelede geliştirilecek olan aşıyı beklerken Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, müjdeli bir haber verdi. Hülagü, iyileşen hastalardan serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Hülagü’nün tweeti şöyle: “06.04 2020 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda covit-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekibimize içtenlikle teşekkür ederim.”