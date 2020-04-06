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Gelecek Partisi Derince Ümit Yıldız’a emanet

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, kurucu Derince İlçe Başkanlığına Ümit Yıldız atadıklarını açıkladı
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Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Derince İlçe Başkanlığı görevine atanan Ümit Yıldız’a yetki belgesini ulaştırdı.Corona virüsü salgını nedeniyle tören ve toplu programları iptal ettiklerini vurgulayarak görevlendirmeyi yapan Başaran, Ümit Yıldız’a başarılar diledi. Yetki belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapan Ümit Yıldız, “Gelecek PartisiDerince ilçe başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Doğan Demir’e, il başkanımız Ömer Faruk Başaran’a arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Önemli ve olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. Bu tatsız sürecin ne zaman neticeleneceğini maalesef net ve açık kestirilemiyor. Süreyi kısaltmak için hepimizin dikkatli hareket etmesi lazım. Yeni süreç yaşanıyor. Bu süreçte yeni kurulan partimiz teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiğimiz şu günlerde partimizin yönetim organlarının önemi bir kat daha artıyor. İlçe yönetimlerimize önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın inanç, kültür, hak, özgürlük, ekonomi ve cinsiyet ayrımı yapmadan öneri ve taleplerini göz ardı etmeden katılımcı ve müzakereci bir yöntemle, geniş bir mutabakatla partimizle bütünleşmeyi sağlamak istiyorum” dedi.

Ümit Yıldız Kimdir?

1988 Van Çaldıran doğumlu olan Ümit Yıldız, Haran Üniversitesi turizm ve otel işletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi işletme bölümü mezunu. Ticaretle uğraşan Yıldız, evli üç çocuk babasıyım.

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