Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Online Eğitimler Başladı

Eğitimlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla Online Eğitim Sistemi altyapı çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayan Başiskele Çocuk Üniversitesi ilk uzaktan eğitimine 4 Nisan Cumartesi günü başladı.Çocuk Üniversitesinde halen eğitim desteği alan 650 öğrenci, 1. ve 2. Kademe Temel Dersler ile Seçmeli Dersler için belli bir program dâhilinde eğitimlere uzaktan canlı ve interaktif olarak katıldı.

YÜZ YÜZE EĞ İTİM BAŞLAYANA KADAR DEVAM EDECEK

Online eğitimler hakkında detaylı bilgiye Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin web sayfasından (http://cocukuniversitesi. basiskele.bel.tr) ve Facebook sayfasından ulaşılabiliyor.Öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla başlayan online eğitimler, yüz yüze eğitimler başlayana kadar devam edecek.