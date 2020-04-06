Körfez’de pazarcı esnafından işgaliye ücreti alınmayacak

Körfez Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sosyal yardımlaşma noktasında da çağrı merkezi aracılığı ile gelen taleplere de anında cevap veriyor. Ücretsiz olarak halka kentin çeşitli noktalarında ve pazar alanları girişlerinde maske dağıtan Körfez Belediyesi, pazarcı esnafına da bu süreçte destek olmak adına bir açıklama yaptı.

KÖRFEZ BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ

Körfez Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pazarcı esnafından 3 ay boyunca işgaliye ücretinin alınmadığı belirtilerek, “Körfez Belediyesi olarak pazarcı esnaflarımıza bu süreçte destek olmak amacıyla 3 ay boyunca pazar yeri işgaliye ücreti alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Uygulama konusunda kendilerini bilgilendiren zabıta ekiplerine teşekkür eden pazarcılar, hayata geçirilen uygulama için Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.