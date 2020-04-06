Hastanede olması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalacak

Kocaeli Valiliği'nce koronavirüs ile mücadelede önemli çalışma hayata geçirildi. Hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel sağlık durumu iyi olan; ancak hastalık şüphesi bulunanların evlerine gönderilmeden, belirli mekanlarda takip edilmesinin gerekli olması üzerine çalışma başlatıldı. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yürütüldü. İzmit, Körfez ve Gebze bölgesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 4 öğrenci yurdunun bu amaçla tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

BU HAFTA HİZMETE ALINACAK

Koronavirüs olası tanısı almış, genel sağlık durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olmayan, hekimler tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişiler, belirlenen yurtlarda kalacak. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacak.Yurtlarda kalanların yemek, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Hazırlıkları tamamlanan yurtlar, bu hafta içinde hizmete alınacak.