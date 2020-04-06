SYKP: Kocaeli’de fabrikalarda yaşananlar bile göstergesi

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Coronavirüs tedbirleriyle ilgili yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hükümet ortaya çıkabilecek olumsuz süreçlerin sorumluluğunu İl Pandemi Kurullarının üzerine atmış durumdadır. Hızlı ve sert kararların alınma hızı son derece risklidir. İçişleri Bakanlığı her gün yeni bir genelge yayınlayarak, genel tedbirler almak yerine günlük vaka ve ölüm sayıları üzerine politika geliştirilmektedir. Sadece bu durum bile AKP’nin sürece ne kadar kötü hazırlandığının bir göstergesidir.

“YÜZBİNLERCE İNSAN YER DEĞİŞTİRDİ”

Bilim Kurulunun ısrarlı tam kapanma çağrısını AKP ve Saray tarafından adı konmasa da ekonomik krizi bahane ederek sürekli ötelenmesi, önü alınamayacak noktalara ülkemizi itebilir. 31 il bazında yapılan düzenleme geç kalınarak yapılmış ve durumun nasıl kontrol edilemez hale dönüştüğünün göstergesidir. Yaklaşık bir aylık süreç içerisinde yüzbinlerce insan bir yerden başka bir yere yer değiştirdi. Özellikle okullar ile ilgili verilen tatil kararından sonra birçok insan yazlıklara ve tatil yörelerine akın etti. Hükümetin sadece seyirci olarak izlediği bu süreç ülkede korona virüsün yayılmasının önemli etmenlerindendi. Göz boyamak için alınan her karar bir sonraki gün başka bir genelgeyle yumuşatılmakta ve istisnalar verilmektedir. Başta TTB olmak üzere, bilim insanlarının görüşü açıktır, bir an önce koşulsuz ve şartsız “eve tam kapanma” kararı alınmalıdır.

“60 YAŞ ALTI ÖLÜMLER EN ÇOK TÜRKİYE’DE”

Bu ülkede ekmeği için çalışmak zorunda kalan her emekçi ve işçi risk altındadır. Sadece kendisi değil evinde bulunan her birey bu riske maruz kalmaktadır. AKP dahiyane bir fikirle ülkedeki salgının nedenini genç nesile bağlamış ve tedbir olarak da onları eve kapamıştır. Ancak iş onların düşündüğü gibi değildi, bu ülkede 811 bin genç işçi vardı ve kararın sabahında o gençler ekmek peşine düştüler. Sosyal devlet ilkesine sahip olan ülkelerde bu gençlerin evde oturup maaşının devlet tarafından ödenmesi gerekirdi. Ama biz de bu ilke olmadığı için İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge ile bu gençleri kaderlerine terk ederek dışarı çıkmalarına izin verdi. Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı verilerde, 60 yaş altı ölümlerin en çok olduğu ülke Türkiye’dir. Bu verinin tek nedeni çalışmak zorunda bırakılan işçiler ve emekçilerdir. Çadırlarda çok kötü şartlarda yaşayarak çalışmak zorunda kalan mevsimlik işçilerde aynı genelgede sokağa çıkma ve şehirlerarası yer değiştirmeden muaf tutuldular.

“KOCAELİ’DE YAŞANANLAR BİLE GÖSTERGESİ”

Gelen tepkiler ve belediyelerin ücretsiz dağıtması üzerine PTTAVM’ler aracılığı ile haftada 5 er adet ücretsiz dağıtılma kararı alındı. Ancak bu kez de gece yarısı sistem çöktü. Maske dağıtımı sadece zaten iş yükü ağırlaşan PTT emekçilerinin üzerine yıkılmamalıdır. Hızlı bir şekilde halkın tüm kesimlerine ücretsiz “maske” sağlanmalıdır. AKP hükümeti ne açıklarsa açıklasın, her gün bu ülkede milyonlarca çalışan işlerine gitmek zorunda kalmakta, riskle hem kendileri hem de aileleri karşı karşıya kalmaktadır. Yine milyonlarca insan işsiz kalmakla karşı karşıyadır. Sadece Kocaeli’de fabrikalarda yaşananlar bile her şeyin göstergesidir.

İşçilerin, emekçilerin ve halkın talepleri açıktır; zorunlu alanlar dışında herkese ücretli izin verilsin, işten çıkarmak yasaklansın, işyeri kapanan esnafa kredili borçlanma değil karşılıksız ekonomik destek açıklansın, herkese ücretsiz maske ve ücretsiz hijyen malzemesi sağlansın, tüm özel sağlık alanı hızlıca kamulaştırılsın.