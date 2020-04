Burçlarınız korona virüs için ne diyor!...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BURÇLARINIZ NE DİYOR?

Tüm dünyayı saran ve tedirgin eden Corona virüs hem zihnimizin dengesini hem ruh halimizi hem de beden sağlığımızı tehdit altında tutmaya devam ediyor. Bu yoğun dönemde endişelerimiz, düşüncelerimiz, şüpheciliğimiz ve nereden ne gelebilir diye gardımızı almış şekilde hazırlanmamız zihnimize ve vücudumuza büyük bir yük taşıtıyor.

Hangi burcun bu süreçten nasıl etkilendiğini ve ne yapması gerektiğini anlatan Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı “Dünya’mızı saran bu gergin olay fiziksel sağlığımızın ve bağışıklık sistemini direkt olarak etkilerken ruhsal ve zihinsel sağlığımıza da etkiliyor elbette. Burcumuza göre teslim olmamız gereken alanlar var ve bunları tanımamız gerekiyor.” diyor ve ekliyor:

“Astrolojide zihnimizi, düşüncelerimizi gösteren gezegen Merkür’dür. Zihnimiz ne kadar aktif ve etkin olursa vücudumuzun kontrolü o kadar bizim elimize geçer. Bizden ayrı işleyen bir sistemimiz vardır. Kalbimiz kendi kendine atar, göz bebeklerimiz büyür, hormonlarımız biyolojik ritmimize göre çalışır; bunlar bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen biyolojik olaylardır. Örneğin melatonin uyku hormonudur. Normal yaşam akışımızda bizi uyutmaya programlı çalışır. Fakat zihnimiz çok aktifken, mesela önümüzde gözlerimizi yoran bilgisayar, telefon ışıklarının olduğu bir ortamda bu hormonun çalışma süreci bozulur. Süreci bozulan durumlarsa bağışıklığımızı düşürür ve hastalıklara kapı açar. Astrolojide bağışıklığı Merkür gezegeni gösterir. Yönettiği alan Başak burcudur. Zıt burcu ise Balık’tır. Balık’ın doğası gereği teslimiyeti, akışa uyumlanmayı ve rutinleri tekrar kazanmayı sağlarız.”

Yaşam bir yolculuktur ve bu yolculukta astroloji, kendimizi dinlemek için en büyük rehberlerden birisi. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı burçların bu kaos döneminde bize neler söylediğini ayrıntılarıyla anlattı.

Koç Burcu ve Yükselen Koç Burçları

Bilinçaltı söz konusu olduğunda sizler teslim olmalısınız. Korkularınızı kontrol edemeyebilirsiniz. 12. Ev tarafından sembolize edilen zayıflıklarınızı ve kötü alışkanlıklarınızı bu dönem kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Gizli suçlamaları, kötü niyetli kişileri ve düşmanlarınızı daha yüksek bir güce teslim etmelisiniz.

Burcunuz, yaşamın mistik yanını deneyimleme ve manevi olma kapasitesine sahip aslında. Hem de çok… Çünkü Balık burcu sizlerin haritalarında görünmez dünyalara erişiminizi gösteriyor.

Sezgilerinizi dinlemeli, bu dönem gördüğünüz rüyaları önemsemeli ve genellikle kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalışmak yerine bunu istemelisiniz. Görünmez yardım ve güçlü, manevi, yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Hayallerinize teslim olmayı deneyin. Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için erişmeniz gereken çözümleri manevi alanlarınızdan bulacaksınız.

Bu süreç; sizlere yabancı gelen yerlere, konulara, gizli düşmanlara ve bağımlılıklara şifa, çözüm bulmak için evrensel bir güce teslim olmayı öğretecek.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burçları

Arkadaşlarınız ve sosyalleştiğiniz alanlarda sahip olduğunuz arkadaş gruplarında mağdur veya çaresiz hissedebilirsiniz. Hep mi beni bulur, neden mağdur kişiler, güçlü olmayan, kendi ayakları üstünde duramayan, kendini aciz hisseden insanlar çevreme doluşmuş diye düşünebilirsiniz.

Fakat diğer yandan bu düşüncelerinizi yüce güce teslim edebilmeyi başarabilirseniz tüm bu arkadaş alanınız kökten değişim gösterir. Bunu belki de başardınız. Belki de birçok spiritüel rehberiniz var arkadaşlık ortamınızda. Ama onları henüz fark etmemiş olabilirsiniz.

Sosyal ilişkilerinizdeki zorluk ve sorunları yüksek güce teslim edebilirseniz, hedeflerinize ulaşmanız konusunda size sihirli bir şekilde yardımcı olan donanımlı, bilgili ve şifacı arkadaşları daha fazla hayatınıza çekebilirsiniz.

Ayrıca gelirlerinize, kazanacağınızı umduklarınıza, hak ettiğinizi düşündüklerinize daha inanç temelli bir yaklaşımınız olmalı. Umutlar evi olan 11. Ev (Bona Fortuna) için doğru kazançları ve ödülleri sağlayacağınız hususunda kendinize olan güven ve itimadınız ne kadar fazla olursa, bu ödüller o kadar büyür. Ve bu süreçle beraber büyülü yollarla size gelir!

Hedefleriniz ve hayallerinize görselleştirme ve meditasyon (Balık) uygulayın. Onları çizin, boyayın, fotoğrafını panonuza yapıştırın. Kedinizi bu titreşime yükseltin.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burçları

İkizler, zihnin çok çalışması ve vücudumuzda akciğerleri ve solunum sistemini göstermesi açısından bu süreçte en çok etkilenecek burçlar arasında. Bu süreçte hayatınızdaki otorite figürleriyle, kurumlarla ya da iktidardaki insanlarla ilgili konularda kendinizi mağdur hissedebilirsiniz.

Aynı zamanda ev/iş aksınız olduğu için, kariyerleriniz konusunda diğer burçlardan daha çok kayıp ya da karışıklık yaşayabilirsiniz. Hayatınızın bu alanlarına gelince her şeyi kontrol etmeye veya planlamaya çalışırken aslında teslim olmayı öğrenmelisiniz. Daha başarılı olmak ya da hedeflerinize ulaşmakta daha fazla istikrarlı olmak için yüksek bir güce güvenmelisiniz. Bunu yaptığınız anda, dünyadaki başarılarınız sihirli bir şekilde büyüyecek ve otorite figürleriyle ilgili sorunlarınız gizemli yollarla çözülecek ;)

Mesleğiniz ve hedefleriniz söz konusu olduğunda, işi Yaradan katına bırakın! Bu, pek tabi “Aman canım olacaksa olur…” dedikten sonra yan gelip yatmak anlamına gelmiyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmak ve sonra evrene teslim olmak doğru hamle! Ya da örneğin kariyerinizle ilgili sorunlu ilişkileriniz varsa veya kariyerinizle hayal kırıklığına uğradıysanız, iç sesinize döneceksiniz. Titreşiminizi yücelteceksiniz ve teslim olmayı deneyeceksiniz. O zaman cevaplar ve ipuçları almaya başlayana kadar bir süreliğine pasif durumda kalabilirsiniz sabırsız ikizler. Ama bir süre sonra fırsatlar sizin önünüzde sihirli bir şekilde görünmeye başlar.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burçları

9. Evinizi aktif çalıştırmanız gerek bu süreçte. Peki, sizin için Balık doğası ve 9. Ev ne demek? Doğu mistizminde baba demek, otorite demek, 2. evlilik demek ya da hayatınızdaki baş öğretmenler, eğitmenler demek. Bu figürlerle ilgili ilişkilerinizi ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız o kadar mağdur bilincine sahip olacağınızı ya da hayal kırıklıklarına uğrayabileceğinizi anlatır.

Eğer bu tür ilişkileriniz varsa kendinizi teslim etmeyi denemelisiniz. Size her tür zorluk çıkaran kişi sizler için gönüllü ve bedelsiz öğretmendir aslında. Bazıları ruhsal rehberinizdirler. Her ne kadar can yakıcı olsa da… Bu dolunay enerjisiyle ruhsal rehberlerinizi keşfedeceksiniz.

Yengeç burcu doğası gereği, geleneksel dini inançlardan ziyade manevi inanç bilinci için özellikle yüksek bir kapasiteye sahiptir, çünkü en manevi burç Balık, sizlerin inanç evlerinizi yönetir. İnançlarınızda ne kadar sınırsızın farkındalığını yaşarsanız, bolluk bilincini ne kadar yüreğinizde yüceltirseniz şanslarınız da bir o kadar artacaktır.

Korku uyandıran inançlar, sizi kısıtladığını düşündükleriniz ve kendi elinizle kendi yarattıklarınızla sınırladığınız benliğinizde her ne korku, kaygı, endişe varsa dolunayla birlikte çözüme kavuşturmak için fırsatlar da alacaksınız.

Ayrıca yasal süreçlerle ilgili zorluklarınız, seyahatler veya yer değiştirme ve yükseköğrenim ile bağlantılı konularda da zorluklarınız varsa bu konulardaki endişelerinizi yüce bir güce teslim etmeyi öğrenmelisiniz.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burçları

Bu süreç siz aslanların dönüşüm, kriz ve derin iç değişimi yöneten 8. evinize hükmedecek. Krizler, travmalar, ölüm, boşanma, her türlü büyük yaşam değişikliği gibi derin olaylara karşı koymaya, kontrol etmeye veya yönetmeye çalıştıkça kendinizi daha fazla kaybediyor hissedebilirsiniz. Bu kayıpları büyütebilirsiniz. Korku ve çaresizlik hissiyatı da tüm bu seremoniye eşlik edebilir sevgili Aslanlar. Bizler drama yapmayı seviyoruz bir de… Daha da büyütebiliyoruz olan biteni.

Para harcamakla ilgili, kazanmakla ilgili kaygı ve endişelerimizi yüce bir güce teslim etmeyi öğrenmeliyiz. Ancak o zaman şifa enerjisinin titreşimini arttırabilir ve kendimizi içsel denge ve huzura eriştirebiliriz.

Yine de al-ver dengesinde şaşıyor muyuz? O zaman sağ elinize size ait olan bir obje alın ve onu sol elinize armağan edin. Demem o ki bu durumun bir ilacı, somut bir çözümü yok, balık doğası bizde nasıl çalışıyorsa o konuları şifalandırmak, arındırmak için içsel muhakemelere girmek zorundayız.

Ortak kazançlar, kaynaklar, diğer insanların mali kaynakları, vergiler ve miraslar söz konusu olduğunda kontrolü serbest bırakmalı ve her şeyi yoluna sokmaya çalışmamalıyız.

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burçları

Her tür ikili ilişkilerinizde planlama, kontrol etme ve çaba gösterme durumuna çekilebilirsiniz bu günlerde. Fakat bu alanlarda endişenizi ve kaygınızı yüce bir güce teslim etmeyi öğrenmelisiniz. Zıt tarafınızdaki Balık burcunun doğasında endişe ve evham hâkim…

Ortaklaşa işler içerisindeyseniz onları size hesap verme haline getirmeyin. Eşleriniz, yakın dostlarınız da buna dâhil. Onlara neredeydin, ne yaptın gibi günlük planlarını sizlere aktarması için eziyet etmeyin. Çaktırmadan sorarak, arayarak, onlar hakkında bilgi edinmeye çalışmayın, onlara güvenin ve endişelerinizi evrenin sistemine teslim edin.

Vekâlet verdikleriniz, danışmanlık aldığınız kişiler, astrologlarınız, danıştıklarınız… Şüpheciliğin ve didiklemenin tüm olumsuzluğu onu yaşatan tarafındır aslında. Size iyi geleceğine inanıp, teslim olmayı denerseniz büyük kazanımlar elde edeceksiniz.

Eğer bu şekildeki davranışlarını iradenizle dizginleyebilirseniz yanılgılarınızın ve hayal kırıklıklarınızın mucizevi şekilde hallolduğunu görebilirsiniz. İdeal eşlerinizle tanışabilir ya da hali hazırda tanıdığınız eşleriniz varsa onların da sizin için idealize olduğunu görebilirsiniz.

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burçları

Sizi manipüle eden her kim varsa, kışkırtan, günlük rutinlerinizi bozan, sizin iyi olacağınıza, ustalaşabileceğinize, başarılı olacağınıza inanmayan, sizi köstekleyen her kim varsa onlara karşı hayalet rolü oynamanızın vakti geldi. Yokmuş gibi davranmak en büyük silahınız olmalı bu günlerde.

Ya ortalıktan kaybolacağız, ya ara vereceğiz ya da affedeceğiz… Ve bunu yapmak konusunda sizi endişelendiren her ne duygunuz varsa tüm bunları yüce güce teslim etmek ve hallolacak diyerek kendinizi buna odaklamak en doğru yaklaşım olacak.

Eğer yine de bir eyleme geçmeniz gerekiyorsa yapılacakları başkasına teslim edin. 7. Eviniz Koç. Eylem orada... Yani yapılacakları paylaşın. Pek tabii bir sorun ortaya çıktığında, var olmadığını iddia etmek zorunda değilsiniz. Ancak geri adım atın, rahatlama durumuna girin ve yüce güçten size yardım etmesini isteyin!

Bazı zamanlarda bir mola vermek mucizevi şekillerde çözüm getirebilir. Sezen Aksu’nun da söylediği gibi öteki olabilmeyi, geride durabilmeyi, yerine koyabilmeyi öğreniyorsun… Tüm bunlar sağlık sorunlarınız için de geçerli. Doktordan doktora giderek sağlık sorunlarına çözüm bulmaya çalışmanız ve tüm bu mücadeleniz belki dinlenerek geçecek bir şey için fazlaca efor sarf etmenize neden olabilir.

6. Ev aynı zamanda çalışanlarınızı ve çalışma yaşamınızı gösterir. Çalışanlarınız işten mi ayrıldı? Peki, düşünmek, doğru olanı ortaya çıkarmak için güzel fırsat diyebilmeliyiz. Akışa güvenmek, teslim olmak sizi tüm bu konularda rahatlatacaktır.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burçları

Bu süreç her ne kadar Başak burcunda olsa da Balık vurgusu bu dönem bizi daha fazla idraka yöneltecek sevgili Akrepler. Balık, romantizm, yaratıcılık ve çocuklarınızı incelediğimiz 5. evinizi yönetiyor! Sevdiklerinize gelince çok hassas ve özverili olduğunuzu düşünürsek hiç de şaşılacak bir durum değil. Balık doğası sizin kalbinizi yönetiyor…

Ancak bunlar aynı zamanda sizlerin mağdur bilincine sahip olmanıza, yanıltıcılıklara, ihanete uğramış veya hayal kırıklığına uğramış hissetmelerinize de vesile oluyor. Eğer haritanızda Venüs, Akrep gibi temalar yoksa çok kindar, öç alıcı olmazsınız fakat zararınız yine kendinize olur. Derinden sevgi, derinden aşk yine derinden sarsılmalara, derinden yaralanmalara vesile…

Bu dönem, özellikle bu sürecin de etkisiyle şüpheleri bir kenara atın. Endişe ve evhamlarınızı yüce güce teslim edin. Bunu yaptığınızda aşk sarhoşu, maymunu olmayacaksınız. Aksine koşulsuz sevginin en verimli meyvesinden tadacaksınız ve mucizevi şekilde hayattan haz, keyif almaya, âşık olmaya ve aşkı doyasıya yaşamaya başlayacaksınız.

Çocuklarınızla sorun yaşıyorsanız veya çocuk sahibi olamıyorsanız, yine durumu kontrol etmeye çalışmaktan çok tüm bu süreci yüce güce teslim edip rahatlayalım…

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burçları

Bu süreç kariyer ve ev alanınızı tetikleyecek. Balık ve Neptün tetiklemesi sizin ev, yuva hanenizde. Şöyle bir düşünelim: Neden yörük gibi oradan oraya giden, her yeri kendi yuvası gibi görebilen bir doğaya sahipsiniz acaba? Çünkü Balık doğası ev, aile, yuva hanenizi anlatıyor sizlerin haritalarında.

Fakat ait olmakla ilgili problemler de yaşayabilirsiniz. Nerede yaşayacağınızı nerelere aidiyetlik kuracağınızı planlayıp, kontrol etmeye çalışırsanız boşuna efor ve enerji sarf edeceğinizi bilin.

Bu demek değil ki hiç bir şey yapmayacağız, Aman! Nerede sabah orada akşam.. Ama teslimiyet bağını geliştirmemiz gerek. Kendinizi ait olduğunuz alanlara hapsolmuş gibi hissetmek yerine akışa bırakmalı ve olayların bu sorunlar üzerinde çözümü de getireceğine inanmalısınız.

Aile üyeleri ile sorun yaşıyorsanız, durumu kontrol etmeye çalışmak ya da aile üyelerinize/babanıza yönelik talep ve beklentileriniz sadece durumu daha da zorlaştıracak. Onları affetmeye yönelmelisiniz.

Bu süreç size bu gücü alabileceğiniz enerjileri yansıtıyor. Bu alanlara ışık tutuyor. Köklerinizi ne kadar sağlamlaştırırsanız hayata duruşunuz da o kadar güçlü olacaktır. Teslim olmayı ve affetmeyi yeğlediğiniz an sorunlar düzelmeye başlayacak ve aidiyet kurmanız gereken alanları, kendi ailenizi oluşturmayı daha hızlı çözümlerle başarabileceksiniz.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burçları

Bu süreç uzak seyahatler, eğitim planlama alanlarınıza ışık tutuyor fakat doğal olarak çekildiğiniz alan 3. Eviniz olacak bu dönem. Yani iletişim. Balık sizin iletişim evinizi yönetiyor. O nedenle arkadaşlık ilişkilerinizde tekrar iletişime geçme konusunda bu kadar sessiz kalıyor olabilirsiniz. Herkes size ya niye yazmıyor, aramıyorsun diye isyanlarda bulunabilir…

Bu tema çevrenizdeki kişilerden hayal kırıklığı veya ihanet yaşayabileceğinizi gösteriyor: kardeşler, eşler, iş arkadaşları, ortaklar, komşular, akrabalar. Bu tür insanları ve ilişkileri olumlu ya da stabil tutmanın zor olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu alanınızı ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız o kadar durum kötüleşecek demektir.

Çözümleri daha yüksek bir güce teslim etmeyi öğrenmelisiniz. Ve pek tabii affetmek... Her ne olursa, size ne yaşatmış olsalar da… O zaman ilişkilerinizde aradığınız güven ve huzur teması sizle olur diyebiliriz.

Sosyal medya detoksu diye bir kavram çıktı artık karşımıza. Tüm iletişim cihazlarından özellikle bu dönem bir süre geri çekilmek, uzakta kalmak kendinize kısa fakat yeterli molalar vermek sizi çok güçlendirecek. Yapabildiğiniz kadar yapın bu zamanlarda… Zihninizi yavaşlatın ;)

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burçları

Bu süreç para gelir-gider aksınıza ışık taşıyor sevgili kovalar. Paranızı, kazanç ve kaynaklarınızı doğru şekilde yönetmek için fazlaca plan, organizasyon ve programlama yapıyorsanız bilin ki bu efor biraz boşa gidiyor.

Yani bu alanda hiçbir şey yapmayacağız demek değil pek tabii ama bu konularda endişe ve kaygılarınızı yüce bir yüce teslim etmelisiniz. Ancak o zaman zihniniz sakinleşebilir. Bu tür yöntemlerle finansal kaynaklarınızı gerçekleştirmek için ne kadar zihinsel çaba sarf ederseniz o kadar gelir akışına müdahale edersiniz der gökyüzü…

Sahip olduklarımıza şükretmekle başlayabiliriz bu haftaya... Özellikle de teşekkür ederek. Varlık ve kaynaklarınızın farkına vararak. Çünkü Balık burcunun haritalarımızda geldiği alan sınırsızlık, bolluk yaratır. Sizin bu alanınız 2. Ev; yani para, kazanç ve kaynak...

Evrenin kaynakları sonsuzdur… Güvenin ve teslim olun. Elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz zaten. Eğer teslim olursanız işte o zaman ilahi planda akışın çok hızlandığını göreceksiniz.

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili balıklar, yarınlarınız için endişelenmeyin. Aksi halde yarınlarınız sizin için endişelenmeye başlayacak. Akışa teslim olmak ve rahatlamanın tadını çıkarmalısınız. Çünkü hayat sınırsız ve sonsuz kaynak sahibi. Yani dış görünüşünüz, ne yiyeceğiniz, ne giyeceğiniz… Tüm bunlardan daha fazlası hayat.

Bu dönem sizi oldukça etkileyecek. Zihinsel detoks için fikirlerimizi kök inançlarımızla değiştirmeyi denemeliyiz. İsteklerimiz için çaba göstereceğiz, mücadele edeceğiz elbet ama neden olmuyor diye zihinsel travmalar yaşamak yerine akışta kalıp ben en iyisini yaptım, devamında evrene teslim oluyorum demek en doğrusu olacak.

Hayatlarımız hakkında endişelenmeye devam etmek hiçbir çözüm getirmeyecek. Varsın başkaları ne kadar da umarsızsın desin... Onların demesiyle siz umarsız, boş vermiş biri olmuyorsunuz ki! Toplumun baskısına, başkalarının neler düşündüğüne bu kadar fazla boyun eğmemek gerek. Çünkü yaptıklarımızı yine kendimize yapıyoruz.

Var gücümüzle bu dönemin üstesinden geleceğiz. Bir kere evren sizin dilinizden konuşuyor. Endişelendikçe hayatlarımıza bir saat daha eklemeyeceğiz. Yaşam kısa ama sonsuz ve sınırsız. Bunu en iyi kavrayan sizin burcunuz sizin doğanız. Düşünceleri bırakıp, akışa teslim olmayı bu alanlarda denemeliyiz bu süreçte.

Kenan Yasin Bölükbaşı Hakkında:

1989 yılında İstanbul’da doğan ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Bölümü ile eğitimine devam eden Kenan Yasin Bölükbaşı, mikro dünyadan makro dünya hayatına geçiş yapmaya karar vererek İstanbul Aydın Üniversitesi “Astroloji ve Fütürizm” bölümünü okumuş, ardından Girne Amerikan Üniversitesi “AstroArt Astroloji Okulu”ndan mezun olmuştur. Uluslararası astrolog ünvanı ISAR Cap. onaylı sertifikası olan Kenan Yasin Bölükbaşı’nın uzmanlık alanları arasında Orta çağ Astrolojisi, Tradisyonel Astroloji, Klasik Batı Astrolojisi, Vedik (Doğu) Astrolojisi, Dünya Astrolojisi, Horary Astroloji, Seçimsel Astroloji, Finansal Astroloji, İlişkiler Astrolojisi, Lokasyonel Astroloji, Hermetik Astroloji ve Ezoterik Astroloji teknikleri bulunmaktadır.

KENAN YASİN BÖLÜKBAŞI