İhtiyaçlarını karşılayan ekibe resim çizerek teşekkür etti

Körfez Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. Vatandaşlar için büyük önem taşıyan uygulamada, yaşanan bir olay zabıta ekiplerini duygulandırdı. İlçede yaşayan ve rahatsızlıkları nedeni ile dışarı çıkamayan bir aile, belediyenin çağrı merkezini arayarak, marketten alınması gereken ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Kısa süre sonra ailenin evine giden ekipler, alınacaklar listesini ve ücretini aldı. Ekipler daha sonra alışverişi yaparak aldıkları ürünleri aileye teslim etti.

Ailenin ihtiyaçlarını gideren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sürprizle de karşılaştı. Ailenin küçük çocukları Açelya, malzemelerin teslim edilmesi sonrasında zabıta ekiplerine kendi elleriyle yaptığı resmi gönderdi. “Teşekkür ederiz Körfez Belediyesi” yazılı resmi gören ekipler ise duygusal anlar yaşadı.