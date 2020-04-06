Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:15 TSİ- Gündem G: Bugün 13:54 TSİ

Başkan Şahin'den iş verenlere çağrı

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm iş verenlere, "Talebimiz hepimizin sağlığı için çalışanlarınıza iki hafta yıllık izin verin" çağrısında bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüs Covid-19 kapsamında alınan önlemlerde kamu çalışanlarına idari izin kullanmalarına olanak tanınarak sağlıkçılar, belediye,emniyet, jandarma gibi zorunlu hizmet vermesi gerekenler hariç olmak üzere büyük oranda kamuda yoğunluk önlendiğini söyledi. Şirketlerde çalışanlar için işverenlere çalışanları desteklemeleri için kısmi çalışma konusunda esneklikler getirildiği anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;
"Bazı şirketlerde ücretsiz izin kullanıyor, üretime ara verdi. Ancak her sabah geçerken üzülerek görüyoruz ki işçi kardeşlerimizin büyük bölümü işlerine devam ediyor. İlçemizdeki çoğu şirketimiz İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bursa, İzmir, Eskişehir, Sakarya ve yurt dışı gibi Korona virüsün yaygın olduğu şehirler ile ilişkili. Bu Osmaneli için büyük risk. Osmaneli Belediye Başkanı olarak evde kalın çağrısı yaparken utanıyorum. Her sabah günaydın diyerek selamlaştığımız kardeşlerimiz şirketlerde çalışmaya büyük oranda devam ediyor. Üretime ara verenler hariç çalışmalar, hareketlilik, servisler gibi yoğunluklar devam ediyor. Bazı şirketlerimiz üretime ara vermeye başladı.

İKİ HAFTA YILLIK İZİN VERİN

En iyi çözüm bizdeki tüm şirketlerin vakit geçirmeden aynı anda iki hafta yıllık izin kullanmaları. Zaten yıllık izin çalışanlarca mutlaka yıl içinde kullanılacak. Tüm çalışanların aynı anda iki hafta izne çıkması ilçemizi rahatlatacak ve Korona virüs riskini azaltacak. Osmaneli de üretim yapan tüm şirketlerin yönetici ve patronlarından ilçe halkı adına ricamız, bakım ve zorunluluklar dışında toplu olarak sendikalarla da anlaşarak iki hafta yıllık izin kullanmak. Bu durumda işçilerde ücret acısından sorun olmayacağı gibi devlete ve işverene de ilave yük gelmeyecek.İşçi kardeşlerimiz yıllık izinlerini sağlıkları ve ailelerinin sağlığı için mutlaka kabul ederler sendikalar buna destek verir. Osmaneli Belediye Başkanı olarak tüm iş verenlerden ricamız,talebimiz hepimizin sağlığı için çalışanlarınıza iki hafta yıllık izin verin" ifadelerine yer verdi.

Bugün 12:15 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Sezer, Sebahat teyzeyi mutlu etti mask
Başkan Sezer, Sebahat teyzeyi mutlu etti
Başkan Şahin'den iş verenlere çağrı mask
Başkan Şahin'den iş verenlere çağrı
Hastanede olması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalacak mask
Hastanede olması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalacak
Körfez’de pazarcı esnafından işgaliye ücreti alınmayacak mask
Körfez’de pazarcı esnafından işgaliye ücreti alınmayacak
Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Online Eğitimler Başladı mask
Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde Online Eğitimler Başladı
Karantinadan kaçtı kendini böyle savundu mask
Karantinadan kaçtı kendini böyle savundu
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı! mask
İzmit'te bir sokak karantinaya alındı!
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!

GALERİ

Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL