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Koronavirüsü ile ilgili çarpıcı sonuç ortaya çıktı!

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsüyle ilgili yapılan bir araştırma, gizli bir tehlikeye dikkat çekti. Çin'deki son vakalara yönelik araştırmada, virüse yakalanan her beş kişiden dördünde hiçbir semptom görülmediği ortaya çıktı.
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Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 1 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Çin’de yapılan yeni bir araştırma saygın bilim dergisi British Medical Journal’da yayımlandı. Söz konusu çalışma, 1 Nisan itibarıyla Çin’de tespit edilen 166 yeni vakayı baz aldı. Bu vakalardan 130’unda hastalığa ilişkin hiçbir belirti görülmediği vurgulandı. Her beş vakadan dördünde hiç semptom görülmemesinin hastalığın yayılmasında kritik bir rol oynadığı belirtilirken, çalışmayı yorumlayan Oxford Üniversitesi’nden Tom Jefferson sonuçların çok önemli olduğunu söyledi.

‘HER YERDE OLABİLİR’

Jefferson, “Henüz elde edilen örnekler çok az ancak daha çok veri ulaşılabilir olacak. Bu vakaların nasıl tanımlandığı da şu an için belirsiz. Eğer çalışmanın genellenebilir olduğunu kabul edersek, virüs şu an her yerde olmalı” dedi. Jefferson, corona virüsünün sanılandan daha uzun süredir dolaşım halinde olduğunu ve çok sayıda insanın buna maruz kaldığını savundu.

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